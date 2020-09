Defesa Civil de Alegrete alerta para ciclone extratropical no Rio Grande do Sul

Compartilhe









Defesa Civil de Alegrete emitiu nesta tarde(2), um alerta sobre a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

Fenômeno pode gerar chuva de granizo em cidades localizadas ao sul do estado e acontece dois meses após o “ciclone bomba”.

A previsão do INMET prevê para esta quinta-feira(3), condições metrológicas favoráveis à ocorrência de ventos de intensidade forte(80KM/H), no período da madrugada e manhã, em áreas do Sudoeste do Rio Grande do Sul.

Assim como, as previsões mais recentes do Climatempo, sinalizam que uma área de baixa pressão vai se deslocar sobre o Rio Grande do Sul, dando origem a um novo ciclone extratropical. “Esse tipo de sistema é associado a mau tempo, pois favorece o crescimento de nuvens carregadas e provoca ventos fortes”, afirma a previsão.

A passagem do sistema deve intensificar os ventos no estado, sobretudo na fronteira com o Uruguai, onde os ventos podem chegar a 85 km/h nas regiões sul, leste e nordeste do estado. Amanhã, a previsão indica que o ciclone tem como tendência se deslocar sobre o oceano, dando condições para a formação de uma nova frente.

O tempo fica instável, com condições de chuva e temperatura baixa em grande parte do Rio Grande do Sul e, pancadas de chuva acontecem no decorrer do dia em Santa Catarina e no Sul e no Sudoeste do Paraná.

Para Alegrete, a previsão para esta quinta, é de que tempo chuvoso vai embora e haverá sol com muitas nuvens durante o dia e à noite com céu nublado. A mínima com 8ºC e a máxima baixa para 16°C. Sexta-feira dia 4, a mínima será de 6ºC, num dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e máxima de 18°C.