Casal morre de Covid com 1h de diferença no RS: ‘Foi um choque’, diz irmão

Um casal morador de Humaitá, na Região Norte do Rio Grande do Sul, morreu de Covid-19 com 1h de diferença, de acordo com o Hospital São Vicente de Paulo, de Três de Maio. Fernanda Raquel dos Santos Gonçalves, de 25 anos, morreu às 7h55 de sábado (27) e Gilmar da Silva Gonçalves, de 30, às 9h.