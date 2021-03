Adolescentes são apreendidos ao tentarem assaltar estabelecimento comercial

Compartilhe















Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Prado. No endereço, um comerciante denunciou que dois indivíduos estavam batendo na porta do estabelecimento comercial e queriam que ele abrisse. Diante da informação, os policiais foram ao local e perceberam dois jovens saindo das adjacências e, de forma suspeita, foram em direção à residência das proximidades. Os adolescentes foram abordados e identificados. Ao serem questionados da denúncia do comerciante, eles confessaram que iriam assaltar o estabelecimento comercial. Além disso, um simulacro de uma pistola(arma de brinquedo), foi localizada em um pátio onde os menores tinham arremessado assim que perceberam a aproximação da viatura.

Os dois adolescentes foram levados à delegacia de Polícia Alegrete. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado registro simples. Depois de ouvidos, os adolescentes de 15 e 16 anos, foram liberados na presença de um responsável.