Casal sofre ferimentos em acidente entre carro e moto no bairro Nilo Soares Gonçalves

Na noite deste domingo(18), um acidente entre um Gol e um Honda deixou um casal ferido, no bairro Nilo Soares Gonçalves. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas à UPA.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos trafegavam na rua Visionário Zaoris. Segundo a condutora do Gol de 40 anos, a moto estaria no sentido contrário. Ela não soube precisar como ocorreu o acidente, apenas afirmou que foi muito rápido. Com o choque entre os veículos, ela perdeu o controle da direção, saiu fora da pista e desceu em um barranco, onde o carro ficou entre a vegetação.

No carro, além da motorista, havia uma bebê, que nada sofreu em razão de estar na cadeirinha. Ainda conforme os policiais, o casal que estava na moto, não seria habilitado. Eles, até o momento, não tinham a informação de quem estava pilotando a Honda.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os Bombeiros também foram acionados com a informação de que teria ocorrido um capotamento. Os dois veículos tiveram avarias.