Cavalarianas de Alegrete transformam tradição em apoio a pacientes com câncer

Ação alusiva ao Outubro Rosa arrecadou 489 gêneros alimentícios destinados à entidade, unindo mulheres, tradição e compromisso com quem enfrenta o câncer.

A força da mulher gaúcha, a valorização das tradições e a solidariedade foram protagonistas da 2ª Cavalgada das Mulheres, realizada em Alegrete, em alusão à campanha Outubro Rosa. Mais do que um encontro marcado pelo amor à cultura tradicionalista, a iniciativa ganhou um significado especial ao transformar a participação das cavalarianas em um gesto concreto de apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete.

A mobilização reuniu mulheres em torno de uma causa que vai além da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama: o cuidado com as pessoas que enfrentam a doença e com as famílias que precisam de apoio durante esse período tão delicado.

Com a solidariedade como ponto de partida, a cavalgada arrecadou 489 gêneros alimentícios, entre leite e alimentos não perecíveis, entregues à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete. Os donativos foram utilizados como forma de inscrição no evento, demonstrando que a união da comunidade pode transformar uma manifestação cultural em uma importante corrente de auxílio e esperança.

A cavalgada reafirmou o protagonismo feminino na preservação da identidade gaúcha e na construção de ações de relevância social. Montadas em seus cavalos e movidas pelo espírito de união, as participantes mostraram que as tradições do Rio Grande do Sul também podem ser instrumentos de mobilização em favor da vida.

A escolha da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete como beneficiária conferiu à iniciativa um propósito ainda mais significativo. Os alimentos arrecadados representam mais do que doações: simbolizam o envolvimento da comunidade com uma instituição que dedica sua atuação ao acolhimento e ao auxílio de pessoas que enfrentam o câncer.

Em uma realidade na qual o tratamento oncológico pode trazer desafios físicos, emocionais e financeiros, iniciativas solidárias contribuem para fortalecer as redes de apoio e lembrar que ninguém deveria enfrentar esse caminho sem amparo.

Cada contribuição, independentemente de seu tamanho, passa a integrar uma rede de cuidado. E, quando centenas de gestos se encontram em torno de uma mesma causa, a solidariedade ganha dimensão coletiva e se transforma em ajuda concreta.

Liga Feminina de Combate ao Câncer: acolhimento que faz a diferença

A participação da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete como destinatária da arrecadação colocou em evidência a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades de apoio às pessoas com câncer.

Além de promover a conscientização sobre a prevenção e a necessidade de buscar avaliação médica diante de alterações suspeitas, o Outubro Rosa também convida a sociedade a olhar para as necessidades de quem já recebeu o diagnóstico e de seus familiares.

Nesse contexto, o apoio comunitário tem um papel fundamental. A arrecadação de alimentos demonstra que a solidariedade pode se manifestar de diferentes maneiras, contribuindo para o atendimento das necessidades assistenciais da entidade e reforçando os laços entre a instituição e a população alegretense.

A mobilização também amplia o alcance da mensagem de que o combate ao câncer não se limita aos consultórios, aos exames e aos tratamentos. Ele envolve informação, acolhimento, acesso à assistência e uma comunidade disposta a participar dessa causa.

Ao destinar os 489 gêneros alimentícios à Liga, as organizadoras e participantes fizeram da cavalgada uma oportunidade de unir conscientização e ação social, mostrando que a prevenção e o cuidado precisam caminhar lado a lado com a empatia e a responsabilidade coletiva.

Uma programação que celebrou a identidade alegretense

Após a cavalgada, a programação teve continuidade com a participação das mulheres na abertura da Exposição Agropecuária. Na sequência, o grupo dirigiu-se ao Mangueirão, espaço tradicionalmente associado às manifestações da cultura gaúcha, onde as participantes entoaram o Canto Alegretense, canção que carrega fortes referências à identidade e ao sentimento de pertencimento do povo de Alegrete.

O momento reuniu tradição, emoção e orgulho pela terra, reforçando o sentido coletivo da iniciativa. A celebração foi encerrada com um almoço de confraternização e música, proporcionando às participantes uma oportunidade de compartilhar experiências, fortalecer vínculos e celebrar a realização de mais uma edição da cavalgada.

A programação mostrou que a ação foi além do percurso a cavalo. Foi também um encontro de mulheres que compartilham valores, cultivam tradições e reconhecem a importância de unir esforços em benefício de uma causa social.

Gratidão que transforma vidas

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, Helena Carlesso dos Santos, expressou o agradecimento da entidade pela parceria, pela generosidade e pelo espírito solidário demonstrados na realização da 2ª Cavalgada das Mulheres.

A Liga reconhece, especialmente, a escolha da instituição como beneficiária da iniciativa e a mobilização de todas as pessoas que contribuíram para que os alimentos chegassem à entidade.

A gratidão da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete se estende ao Núcleo do Cavalo Crioulo de Alegrete, responsável pela organização da 2ª Cavalgada das Mulheres, às cavalarianas, às pessoas que realizaram as doações e a todos os envolvidos na realização do evento. Cada participação foi importante para que a iniciativa alcançasse seu objetivo e transformasse a celebração das tradições gaúchas em uma ação concreta de apoio à entidade.

A segunda edição da Cavalgada das Mulheres deixa uma mensagem que merece ser lembrada: a força de uma comunidade está também na capacidade de olhar para o próximo, reconhecer suas necessidades e agir para ajudar.

Em Alegrete, a união entre o tradicionalismo e a solidariedade mostrou que uma cavalgada pode carregar muito mais do que a beleza da cultura gaúcha. Pode levar esperança, fortalecer uma instituição, apoiar quem precisa e renovar o compromisso coletivo com a vida.

Quando mulheres se unem por uma causa, a solidariedade ganha força, a esperança encontra novos caminhos e a tradição se transforma em cuidado. Para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, os 489 gêneros alimentícios representam muito mais do que uma arrecadação: são a expressão de uma comunidade que escolhe estar presente e fazer a diferença.

Mais do que uma cavalgada, uma demonstração de amor, união e compromisso social. Uma corrente do bem que honra as tradições gaúchas e reafirma o verdadeiro sentido do Outubro Rosa: cuidar da vida em todas as suas dimensões.