Cavalo provoca acidente e motociclista sofre fratura em braço

Um motociclista sofreu uma fratura no braço direito ao ter a frente cortada por um cavalo.

De acordo com os policiais militares, o homem que trabalha como motofretista trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano, sentido centro/bairro. Próximo ao CTG Farroupilha, um cavalo teria atravessado a via. De acordo com testemunhas, o animal estava pastando no canteiro central da Avenida. Sem tempo para evitar o acidente, o motociclista atingiu o cavalo.

Acidente Avenida Eurípedes

O homem foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. Informações preliminares dão conta de uma fratura, exposta, no braço direito. O cavalo foi retirado e levado até um campo nas imediações do CTG Farroupilha. No momento em que a reportagem esteve no local, não havia informações sobre o animal, se teria ficado ferido.

O acidente foi na noite desta sexta-feira(23), na Avenida Eurípedes Brasil Milano. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.