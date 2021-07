Primeiro baile dos vacinados do RS será em Alegrete

Animado por João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo e César Oliveira & Rogério Melo , o primeiro fandango autorizado da pandemia está marcado para o dia 14 de agosto, sábado, no CTG Farroupilha, em Alegrete. Com ingressos limitados, distanciamento e normas de prevenção, o evento será um teste para a Semana Farroupilha.

Será o primeiro de entidade tradicionalista, desde abril de 2020, em que prendas e peões poderão dançar, com máscara.



Por 14 dias, essas pessoas serão monitoradas sobre a possibilidade de terem contraído a Covid-19. A expectativa é que a experiência, que será acompanhada pelas autoridades sanitárias de Alegrete, possa “abrir porteiras” para que o mesmo modelo seja adotado em cidades.

Intitulado Baile dos Vacinados, o fandango da esperança que reunirá 170 casais. “Será o primeiro baile teste no Rio Grande do Sul. Mais um momento para ir retomando as atividades com muito cuidado. Alegrete será espelho para todo o RS. Serão apenas pessoas vacinadas, que serão monitoradas”, diz o prefeito Márcio Amaral.

Detalhes do evento, serão repassados em coletiva de imprensa que acontece na Prefeitura, apoiadora do evento, na segunda-feira, dia 26 de julho, às 12h. O Baile dos Vacinados será promovido pela Rádio Nativa e CTG Farroupilha.

DPCOM