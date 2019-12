Cavalos furtados são apreendidos na ERS 507

Dois homens foram detidos pela polícia e cinco cavalos sem procedência apreendidos e levados ao potreiro Municipal.

Na tarde de domingo (29), o Comando Rodoviário da Brigada Militar recebeu informação através do policiamento urbano de que teria ocorrido o furto de dez equinos. E os mesmos seriam carregados na estrada do Frigorífico na ERS 507.

As denúncias foram realizadas ao 190. Uma guarnição do CRBM com apoio da Brigada Militar deslocou até o endereço informado. No percurso, os policiais abordaram caminhões com as características do possível responsável pelo carregamento dos animais, mas nada foi localizado.

Próximo à Ponte das Quatro Bocas, as guarnições visualizaram dois homens com cinco cavalos a cabresto. Eles não souberam dizer qual a procedência dos animais. Apenas que seria para “brique”. Os indivíduos de 18 e 19 anos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Os equinos apreendidos pela polícia e recolhidos pelo caminhão da Guarda Municipal que os levou para o Potreiro Municipal.

Na Delegacia em contato com a autoridade policial foi determinado registro simples por apreensão de animais. Tendo em vista que não foi localizada nenhuma vítima.

Da dupla, um deles já possui antecedentes por furto abigeato. Depois de ouvidos, eles foram liberados.

A ocorrência foi realizada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar com apoio da BM.