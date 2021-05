Celular furtado e a venda no Facebrick foi recuperado pela proprietária

Compartilhe















Vítima de furto recuperou o aparelho celular cerca de 15 dias após.

O fato aconteceu depois que a mulher de 68 anos foi comunicada por familiares que o seu aparelho estava em um post no perfil de uma jovem no facebrick. O aparelho estava para venda. Sendo assim, a vítima reconheceu o telefone e comunicou o setor de investigação da Polícia Civil de Alegrete.

Com os dados da pessoa, a vítima e os policiais foram até o endereço anunciado na postagem. Na residência, a jovem informou que teria adquirido o aparelho através de uma compra pelo Facebrick.

Diante da constatação de que o aparelho era o furtado do interior da residência da vítima que fica localizada perto do trevo do Arco, na BR 290, em Alegrete, houve a restituição do celular.

O registro foi realizado por receptação e a mulher deverá responder à Justiça. O fato da recuperação do objeto furtado foi no final da tarde de terça-feira.