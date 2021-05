Indivíduo arromba casa, leva TV e toda carne do freezer

Compartilhe















Ao chegar em casa, a proprietária se depara com a grade de uma porta dos fundos serrada e o interior da residência violado.

A mulher de 57 anos disse aos policiais que estava no interior do Município. Que a pessoa entrou através do dano causado na porta e, consequentemente, o arrombamento. Foram levados do local um televisor de 32 polegadas e aproximadamente 10kg de carne bovina. O arrombador promoveu muitos damos na casa.

A proprietária disse que, até o momento, não havia suspeitos do furto/arrombamento.

Importante acrescentar que adquirir produtos sem origem pode ser considerado crime de receptação. A pessoa também pode responder judicialmente.