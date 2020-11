Centenário e São José já estão nas semifinais dos “Quarentinhas” do Palmeiras

A bola voltou a rolar no Estádio Farroupilha pela 11ª edição do Torneio do Palmeiras para clubes da categoria sênior especial.

Com chancela da Liga Alegretense de Futebol, a competição está em ritmo acelerado. Mesmo sem definição dos oitos classificados para fase de quartas de final, já tem clube definido nas semifinais.

Dois jogos no sábado (07), já foram válidos pelas quartas da competição. O Centenário primeiro classificado da “A”, enfrentou o União da Vila Isabel, 4º classificado na “A”.

Num jogo com amplo domínio, o Centenário eliminou o União, ao vencer a partida por 2 a 0, e se garantiu nas semifinais.

Na outra partida, o São José (3ºA), mediu forças com o Aimoré (2ºB). Em um confronto equilibrado, o zequinha alegretense largou na frente e sofreu o empate na etapa final. Empate em um gol, levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças alternadas, deu São José 4 a 3, e vaga garantida na semifinal.

As equipes do Tinga e Fluminense aguardam seus adversários. O Ibirapuitã no momento é o 3º classificado e aguarda o jogo entre Boca Juniors e Vila Nova, para definição na ordem da chave. Conforme o coordenador técnico Valdir Kinerin, o jogo que resta está previsto para iniciar às 15h45min, valendo a última vaga do grupo “B”. O Boca joga pelo empate. Para o Vila Nova só a vitória interessa e ainda vai depender dos critérios técnicos melhor que o adversário.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Kinerin