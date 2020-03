Centro Cultural de Alegrete tem programação especial em homenagem ao Dia da Mulher

O Centro Cultural Adão Ortiz Houayek estará realizando, na próxima terça-feira (10), atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher. A programação intitulada 8M Cultural ocorrerá no Largo do Centro Cultural, a partir das 18h, com variadas atrações que vão da roda de chimarrão à dança hip hop.

Conforme a diretora dessa casa de cultura, Valesca Machado, haverá leitura de poesia, apresentação de dança com o grupo SouthSide, Design de Sobrancelha, com Janini dos Santos Goulart e Roda de Chimarrão com sorteio de brindes e livros para as meninas e mulheres. A programação é direcionada ao público feminino, mas todas as pessoas interessadas em participar desse verdadeiro happy hour são convidadas. O evento tem tudo para constituir-se um belo e atrativo fim de tarde no Centro Cultural.

DPCOM