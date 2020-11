Cerca de trezentos eleitores, em isolamento domiciliar, não vão votar no dia 15 de novembro

Estamos há quatro dias para eleição que vai escolher o Prefeito e os 15 vereadores para o mandato de 2021- 2024.

Com a pandemia do novo coronavírus temos uma situação atípica este ano, as pessoas que estão com vírus ativos em Alegrete. De acordo com Boletim Epidemiológico são 289 em isolamento domiciliar e 19 internados.

Essa realidade faz com que tirando número de crianças, sete, serão 301 pessoas que não vão votar no dia 15 de novembro.

A secretária da saúde Haraceli Fontoura diz que orientação dos protocolos é que estes que estão em isolamento não estão liberados para irem votar. Eles vão apresentar atestado e estão liberados da votação,completou.

Vera Soares Pedroso