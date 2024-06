Cerimônia Ecumênica marca mês de aniversário do 10ºB Log

Antecedendo a data comemorativa de criação desta Organização Militar, o 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete” foi realizado no último dia 4 uma cerimônia religiosa ecumênica para todo seu efetivo, buscando atender às diversas crenças professadas por nossos militares.

Ato religioso no 10º B Log



O Capelão Militar da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 2º Tenente Diogo, que prestou o Serviço Militar no 10º B Log no ano de 2005, presidiu a Missa Católica. O Sr. Adão Roberto presidiu o Culto Evangélico e o Sr. Paulo Maurício presidiu a Reunião Espírita. As atividades ocorreram em diferentes áreas do Batalhão e contaram com a presença de grande parte do efetivo profissional e dos Soldados incorporados no decorrente ano.

O comando do 10º B Log Coronel Carvalho diz que sempre é importante, independente de religião, professar a fé entre os militares e seus familiares.