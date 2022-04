Share on Email

Há semanas, muitas vezes, as primeiras horas da manhã em várias cidades o céu “ganhou” um tom na cor avermelhada. A inusitada e belíssima coloração faz parte do fenômeno “dispersão de Rayleigh”, que diz respeito às propriedades ópticas da luz do Sol na atmosfera da Terra.

Relação foi desfeita durante mudança em Alegrete

Com a previsão de muita chuva, nesta última semana de abril, essa imagem estava muito mais intensa no início da manhã de hoje(25), em Alegrete. O registro foi às 6h20min, na Avenida Rondon.

Alerta

A Defesa Civil informa que Alegrete e região encontram-se em alerta para esta segunda, 25, pois há previsão de tempo severo, o que significa a possibilidade de tempestades. Há risco de chuva forte, rajadas de vento com variação de intensidade (até 90 km/h) e eventual queda de granizo.

A Defesa Civil recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há riscos de quedas e descargas de energia elétrica e não estacione próximo a torres de transmissão e a placas de propaganda. Se possível desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Foto: Nuria Vargas