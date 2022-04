Um segundo de descuido e a dolorosa cena de ver o filho queimado

Um acidente doméstico deixou uma mãe desesperada, na última semana, em Alegrete.

Kelen Paz falou com o PAT e destacou o agradecimento por toda equipe da pediatria da Santa Casa, mas também, aceitou descrever o que aconteceu com seu bebê, pois tudo foi em fração de segundos.

O filho de um ano e sete meses, teve queimaduras de 2º grau, no peito, barriga, braços e parte do rosto que foi um pouco mais leve, acrescenta. Henrique ficou cinco dias hospitalizado e ainda está sob cuidados em razão das queimaduras.

A mãe ainda muito abalada e preocupada, acrescenta que, depois que o filho já estava na pediatria, por horas ela chorou, com o sentimento de dor e desespero pelo que o filho passou. Kelen que é uma mãe zelosa e atenta, destaca que foi fazer um chá, logo depois desligou o fogo do recipiente que estava no fogão e virou-se por segundos para outra tarefa quando o pequeno virou o chá quente sobre ele.

Assim que chorou, a mãe virou-se rapidamente e já percebeu que a pele estava com queimaduras. Imediatamente o encaminhou à Santa Casa. “Minha casa é perto do hospital o que já facilitou muito, pois não demorei quase nada para chegar. Quando eu coloquei a mão no braço e vi que a pele estava saindo, eu entrei em desespero e saí correndo com ele no colo. Fui direto na UPA onde os médicos e enfermeiros foram muito atenciosos. Eu chorava muito. “- lembrou.

Na sequência, Henrique ficou mais cinco dias hospitalizado na pediatria e Kelen acrescenta que todos os profissionais e as pessoas que atuam na Santa Casa foram maravilhosos, muito mais que apenas médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários; foram parte da ajuda que ela, também, precisou pelo pavor e angústia que passou com o acidente doméstico. “Todas as mães sabem o quanto dói ver um filho machucado, doente ou ferido por qualquer situação. Eu agradeço a vida do meu filho. Foram momentos muito difíceis”- falou.

Já em casa, a mãe destacou sua gratidão por tudo e disse que o menino está bem.

A situação de Kelen, serve ainda para deixar o alerta aos pais. Sempre há zelo, cuidados e dedicação às crianças, mesmo assim, qualquer descuido pode representar um acidente doméstico, desde queimaduras, quedas, afogamentos, entre outros.

Móveis, portas de vidro, tomadas, fogão… de repente, tudo dentro de casa pode ser perigoso para as crianças. Os acidentes domésticos são recorrentes, e se intensificaram durante a quarentena – apontam pesquisas.