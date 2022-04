Vereador propõe criação de veterinária solidária para auxiliar a causa animal

Assim como as famílias, há também um número muito expressivo de animais em situação de vulnerabilidade. Em Alegrete, a grande demanda de atendimentos ultrapassa a capacidade de Ongs, Canil Municipal e entre pessoas que são defensoras da causa animal.

Ciente desta situação, o vereador Fábio Perez – Bocão – sem partido, protocolou, no início do mês, na Câmara Municipal de Alegrete, o projeto veterinária solidária para pessoas de baixa renda.

Conforme o vereador, o objetivo é atender famílias de baixa renda que não têm condições de arcar com os custos de tratamentos de seus animais, além disso, a assistência, também, deverá evitar a propagação e transmissão de doenças graves dos pets, tanto para outros animais como para humanos.

Fábio – Bocão – propõe à Prefeitura Municipal de Alegrete que sejam realizadas parcerias e, desta forma, abra caminho para amenizar as demandas de famílias que não podem bancar os tratamentos.

A ideia do vereador é de que o Município venha arcar com um local para a clínica, disponibilizando um profissional veterinário responsável e a sociedade, através de doações, faria a sua parte com rações, remédios e demais insumos. Sugere que o Poder Público estabeleça também parceria com universidades, ONGs, shoppings e entidades de proteção ambiental.

Uma vez em funcionamento, priorizaria as famílias assistidas por programas sociais tais como: Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadã ou outros programas equivalentes.