Ciclista atropelado na Argentina continua hospitalizado em Rosário Central

A dor emocional é muito mais forte, seu coração está despedaçado. As fraturas e dores físicas são menores apesar de terem sido graves, hoje a situação de saúde é estável, diz Vitória, irmã do ciclista argentino Nicolas Bonamico de 29 anos.

A referência sobre o estado emocional é devido a morte de seu parceiro, amigo e escudeiro Teo, o salsicha que o acompanhou durante dois anos em uma aventura por vários, países, cidades e estados como: Chile, Brasil, Uruguai, Recife, Chapada da Diamantina, São Paulo, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul de bicicleta.

Na madrugada de quarta-feira (1), Nico estava na residência de amigos e, ao retornar para casa em Rosário ( Argentina) quatro indivíduos o cercaram para assaltá-lo. Como Teo foi defendê-lo, os dois foram agredidos e, ao conseguir sair, das agressões dos quatro homens a dupla foi atropelada. Teo, o salsicha não resistiu e morreu no local. Já Nico foi socorrido e está internado no hospital. Ele fraturou uma das pernas em quatro locais, além do quadril e inúmeras lesões.

“O processo de recuperação será longo. Por alguns meses ele não poderá nem ao menos sentar, disse Vitória. Nicolas deve ir para casa nos próximos dias e vai realizar o tratamento domiciliar.

No final de novembro de 2019 a reportagem do PAT entrevistou o argentino Nicolas Bonamico. Ele estava de passagem devido ao retorno para Argentina, depois de dois anos de muita aventura com seu parceiro inseparável Teo, um cão salsinha.

Pela América com Teo – assim foi denominada a página que o argentino Nico criou para falar de suas aventuras com o seu cãozinho. O hermano improvisou uma casa, em sua bike, para que seu Teo pudesse participar da sua expedição de dois anos. Uma história de amor e cumplicidade – descreveu à época Nico.

“O mais importante foi trazer Téo comigo, é uma energia sensacional. As pessoas precisam aprender que os animais são especiais, eles sentem as nossas necessidades e nos dão amor e carinho como poucos. Eles fazem nossa vida muito melhor” – destacou no dia da entrevista. Téo estava com sete anos.

