Regiões do interior de Alegrete ilhadas devido ao excesso de chuva

Ninguém pôde sair dessas localidades, seja pelas estradas do Caverá, Pinheiros ou Quaraí, pois todas as sangas transbordaram.

Rústica do Trabalhador é adiada em Alegrete

Os professores do Polo Silvestre Gonçalves, no Rincão do 28, chegaram a ir para a escola na manhã do dia 29. Chegaram por volta das 8h e tiveram que liberar os alunos uma hora depois, pois, com a chuva incessante, os estudantes corriam o risco de não conseguirem chegar em casa e nem mesmo de saírem do local. “Por mais que ficássemos no Polo por apenas mais 10 minutos, também estaríamos ilhados”, comentou o professor Wilson Araújo. “É assustadora a força da natureza”, acrescentou.

O tempo continuará instável e a previsão de chuva para este dia 30 é de mais 30mm. Já para o feriado do Dia 1º de Maio, também teremos mais 30mm de precipitação em Alegrete.