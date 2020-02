Ciclista avança preferencial e bate em carro no Centro

Na última quinta-feira(13), um ciclista abalroou um veículo no cruzamento da Praça Oswaldo Aranha com Avenida Freitas Valle, Centro.

De acordo com o registro do motorista do Fiesta, ele trafegava na rua Joaquim Nabuco em direção à Praça Oswaldo Aranha. No cruzamento com a Avenida Freitas Valle um ciclista avançou a preferencial e chocou-se na lateral do carro.

O homem, que estava na bicicleta, disse que nada havia sofrido, contudo, a porta do veículo ficou danificada. Naquele cruzamento, recentemente houve um outro acidente entre dois carros. É importante a atenção devido ao fato da alteração que houve na preferencial. Atualmente, a parada obrigatória é na Avenida Freitas Valle. O proprietário do carro realizou BO na Delegacia de Polícia de Alegrete.