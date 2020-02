Idoso é preso portando três facas

Idoso é detido pela Brigada Militar no bairro Promorar.

Ele foi acusado de perturbação e ameaças, pela ex-companheira. De acordo com a ocorrência, o acusado de 70 anos, estava em via pública, embriagado, portando três facas. Ao se deparar com a ex que estava acompanhada de mais duas pessoas passou a xingá-la e a perturbá-la a ameaçando.

A Brigada Militar foi acionada e localizou o acusado em via pública. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para realizar registro por Maria da Penha. Depois de ouvido, o idoso foi liberado. Não houve agressão física.