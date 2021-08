Sapiranga recebeu no último domingo (8) a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike 2021, organizado pela Federação Gaúcha de Ciclismo. As provas foram disputadas na Villa Paiva, localizada no Morro Ferrabraz. Aproximadamente 200 atletas de 21 categorias duelaram na competição.

O ciclista alegretense Sérgio Cruz se deu bem em Sapiranga. O atleta largou na elite e finalizou os obstáculos da pista em 1h25min36seg, subindo ao pódio como vice-campeão da etapa. O alegretense ficou 26 centésimos atrás do campeão Marcelo Bendlin de Dom Pedrito, dobradinha da equipe São João de Ciclismo.

Completaram o pódio na elite masculina, Rafael Mendes de Rolante, Rodrigo Medeiros representante de Campo Bom e Robert Rissi da cidade de Encantado em 5º lugar.

“Um circuito excelente. Muito feliz pelo meu desempenho. Prova técnica e difícil pelo nível técnico dos competidores, mas finalizamos com sucesso”, avaliou Cruz.

“É uma pista técnica, XCO Olímpico, uma das melhores do Brasil. Um local com infraestrutura, restaurante, banheiros e espaços para todas as equipes presentes. Agradecemos a Prefeitura por mais essa oportunidade de realizarmos esse evento em Sapiranga”, enfatizou Marcos Lorenz, um dos organizadores desta 5ª etapa do Ranking Gaúcho.

