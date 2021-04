Ciclistas de Alegrete participam do Café com Bike em São Francisco de Assis

Compartilhe















No sábado passado (10), foi em realizado na cidade de São Francisco de Assis a 2ª edição do Café com Bike. O evento tradicional dessa vez visitou as agroindústrias da região.

Eles puderam apreciar as belezas das paisagens e se desafiarem no relevo que o trajeto proporcionou, quase 2 mil metros de altimetria em aproximadamente 84 km.

Alegrete esteve representada no evento por dois ciclistas, esse ano em virtude da pandemia a participação foi limitada ao grupo local e convidados. Claudino Guterres e Fábio Mion representaram o Grupo Trilha Aventura no Café com Bike organizado pelo Grupo assisense Legião do Pedal.

Num final de semana com diversão certa, os bikers fizeram um pedal degustativo (objetivo maior do evento), passando por algumas agroindústrias da região da Encruzilhada e Beluno, consolidando o segundo pedal do projeto Café com Bike.



Uma espécie de cicloturismo e um desafio ao mesmo tempo, já que a região é bem montanhosa, agregando uma boa altimetria ao pedal. Mas isso é o de menos em relação às delícias que foram preparadas para recepcionar os participantes. “Valeu cada gota de suor”, destacou Claudino Guterres.



Eles foram recepcionados com sucos de frutas naturais na agroindústria Massa de Frutas Dalsoto, produtora de polpa para suco e geleias de diversas frutas, entre outras delicias e mais tarde visitaram a agroindústria Gostinho da Cana, produtora de rapaduras, açúcar mascavo e melado de cana.



O projeto tem por objetivo trazer ciclistas para conhecer as belezas do nosso interior, movimentando uma prática saudável de atividade física, ligado ao prazer de sentir o cheiro de mato e sons da natureza.

“Pudemos degustar as delicias produzidas na região, depois de muito pedal. Lugar lindo mesmo”, comentou Fábio Mion. O Grupo Legião do Pedal já prepara a próxima edição do Café com Bike, eles asseguram que a diversão é garantida.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução