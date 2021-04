Prefeitura limpa calçadas infestadas de fezes de pássaros no centro de Alegrete

Compartilhe















A calçada da Praça Getúlio Vargas onde são instaladas as feiras da agricultura familiar começou a sofrer a ação de garças que vêm à tardinha fazer das árvores da praça seu dormitório. O passeio público e os bancos foram infestado de fezes desses pássaros que migraram de um lado para outro da Praça.

Para amenizar o problema, o setor de limpeza publica central, neste dia 14, realizou uma limpeza no local

Gilmar Massari, que coordena o setor acompanhou o trabalho com jatos com produtos que ajudam a limpar e desinfectar, tanto a calçada e os bancos. Com este trabalho o local ficou limpo. O próximo espaço a ser limpo na praça e atrás do Quiosque. Ele destacou apoio do Secretário de Infra estrutura Mário Rivelino Soares.

Além da sujeira, os detritos provocam, também, um forte cheiro. Os feirantes e clientes que costumam ir duas vezes por semana nas Feiras reclamavam desta situação, porque realmente estava se tornando insalubre.

Ele disse que o trabalho não vai impedir das aves retornarem para o seu dormitório e tudo que puderem fazer para diminuir este problema vão fazer. – Já se cogitou, inclusive, colocar lâmpadas com foco para cima das árvores e até fitas coloridas que possam inibir a presença dos pássaros.

De acordo com o Biólogo Rafael Moura, essas garças se alimentam de insetos das várzeas do Ibirapuitã e sem árvores de maior porte elas vêm fazer dormitório onde encontram essas espécies mais altas, até por segurança do bando e seus filhotes.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Gilmar Massari