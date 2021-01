Cidades do RS começam a receber nova remessa da CoronaVac no dia 1° de fevereiro

Todos os municípios do Rio Grande do Sul começarão a receber uma nova remessa das vacinas CoronaVac a partir de segunda-feira (1º). Na sexta-feira (29), a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o repasse de 53,4 mil unidades extras para a primeira dose de pessoas que não foram vacinadas até o momento, além de 170,8 mil unidades para a segunda dose do público-alvo na primeira fase.