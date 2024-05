Rio Ibicuí está com 14 metros acima do nível e já atinge 445 pessoas em Manoel Viana

Por volta das 7h30min, a medição da CPRM/ANA apontou 14 metros acima do nível. Embora considerado em processo de declínio, as águas do Ibicuí já atingiram 445 pessoas. A Defesa Civil trabalha prestando auxílio às famílias atingidas pela inundação e afirma que não há pessoas ilhadas no município, todos receberam algum tipo de ajuda. Oito pessoas de três famílias estão em um abrigo disponibilizado pela prefeitura.

O número de desalojados cresceu e conforme o levantamento desta quarta, já são 176 famílias, num total de 437 pessoas que estão em casa de familiares ou realocadas em barracas próximas as áreas de onde residiam. Em Manoel Viana, os bairros atingidos pelo Ibicuí são Navegantes, Restinga, Progresso e Vila Nova.

Foto: Prefeitura de Manoel Viana