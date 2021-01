Grupo portador de celíaca, intolerância ao glúten, pede cuidado e boas práticas na produção de alimentos

Compartilhe















Na última terça-feira, 26, o prefeito em exercício Jesse Trindade recebeu membros do grupo de celíacos Viver Sem Glúten para desenvolver ações de conscientização em prol dos portadores da doença celíaca e demais intolerantes do município.

Carine Jardim, fundadora do grupo, acredita que essas ações visam conscientizar a população sobre doença celíaca e informar aos estabelecimentos sobre boas práticas para produção, manipulação, distribuição e armazenamento dos alimentos isentos de glúten.

A doença celíaca é uma condição crônica autoimune que afeta principalmente o intestino delgado, causando atrofia das vilosidades da mucosa e prejuízo na absorção dos nutrientes, vitaminas, sais minerais e água. É uma intolerância permanente ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, centeio, cevada, aveia e malte. A maioria das pessoas tolera bem esses alimentos. Porém, estima-se que 1% a 2% da população seja portadora de desordens relacionadas à proteína, como a doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas já são consideradas celíacas, de acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra).

Por se tratar de uma questão de saúde pública, o vice-prefeito Jesse Trindade enfatizou a importância de dar conhecimento público, sobre o grupo e a doença, através de encontros com setores pontuais da sociedade, buscando atender as demandas vigentes encontradas pelos portadores da doença em Alegrete. “Essa é uma questão importante a ser tratada, pois além de auxiliar as pessoas que sofrem com essa doença, abre um leque de possibilidades e oportunidades de dar conhecimento público à saúde, educação, alimentação e ao comércio”, conclui.

Em 29 de maio de 2019, foi criada a lei nº 6,123, que regulariza o direito dos celíacos e sensíveis ao glúten, a receberem respaldo municipal no que diz respeito ao controle e produção de alimentos sem glúten por parte dos estabelecimentos comerciais de Alegrete.

A prefeitura irá acompanhar o processo das ações de conscientização, bem como auxiliará na estruturação de atividades que ajudem a informar e controlar as produções dentro do município.

Também estavam presentes na reunião Izabel Vieira e Karine Bianchin e membros do grupo Viver Sem Glúten.

DPCOM