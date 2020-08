Cidades do RS contam com sistema de drive thru para entrega de documentos ao INSS

Compartilhe











Iniciativa se fez necessária em razão da pandemia de coronavírus, que mantém as agências fechadas. Mais de 30 municípios já contam com a opção.

Diversas cidades do Rio Grande do Sul contam a partir desta semana com um sistema estilo drive-thru para a entrega de documentos nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O sistema denominado “Exigência Expressa” é uma alternativa para que os segurados possam cumprir as exigências necessárias à conclusão dos processos em andamento e se faz necessária em razão do fechamento das agências devido à pandemia de coronavírus.

A urna para o depósito dos envelopes fica posicionada na porta do prédio do INSS, pelo lado de fora, e está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h ou das 8h às 14h, dependendo da unidade. As cópias não precisam ser autenticadas em cartório, mas precisam estar legíveis e sem rasuras.

De acordo com a relação atualizada nesta segunda-feira (3) pelo INSS, 38 municípios gaúchos contam com o novo serviço. Veja lista completa abaixo.

Pelotas

Santa Vitória do Palmar

Rio Grande

Piratini

São José do Norte

Capão do Leão

São Lourenço do Sul

Caxias do Sul

Bento Gonçalves

Canela

Farroupilha

Garibaldi

Vacaria

Veranópolis

Carlos Barbosa

Flores da Cunha

Passo Fundo

Serafina Corrêa

Guaporé

Erechim

Marau

Lagoa Vermelha

Espumoso

Ijuí

Porto Lucena

Cruz Alta

Canguçu

Santo Ângelo

Santa Maria

Santa Cruz do Sul

Caçapava do Sul

Júlio de Castilhos

Dom Pedrito

Quaraí

Alegrete

São Gabriel

Santa Rosa

Getúlio Vargas

Para não haver contato físico, o INSS informou que a população não receberá protocolo ou recibo de entrega das cópias dos documentos. Também não haverá um funcionário para prestar informações ou orientações no local.

Além da documentação solicitada na exigência, é preciso colocar dentro do envelope lacrado o Formulário de Cumprimento de Exigência Expressa. O segurado retira o formulário ao lado da urna e preenche todas as lacunas (nome completo, endereço com CEP, e-mail, data de entrega do envelope e relação de documentos), assinando a autodeclaração de autenticidade e veracidade das informações apresentadas. Não é preciso colocar nenhuma informação do lado de fora do envelope. Não são aceitos documentos originais.

A medida não se aplica aos pedidos de antecipação do auxílio-doença. Nesse caso, os documentos só podem ser anexados pelo site.

As exigências são emitidas quando a pessoa solicita um benefício ou serviço, mas, durante a análise, é verificada a necessidade de apresentação de documentação adicional para a conclusão do processo. Para saber quais documentos devem ser apresentados, o interessado deve discar 135, acessar o Meu INSS ou ligar para um dos telefones de plantão das agências.

Em Santa Rosa, urna já está posicionada em frente à agência do INSS — Foto: Divulgação / INSS

Fonte: G1