Cinco jogos movimentaram rodada do Torneio do Verdão na categoria livre

No último domingo (2), foi realizada a segunda rodada do 3º Torneio do Palmeiras na categoria livre.

Cinco jogos com 14 gols movimentaram a competição promovida pelo verdão do Capão do Angico. As partidas estão sendo realizadas no Complexo de campos do Jockey Club.

O Sindicato venceu a equipe do River Plate pelo placar de 1 a 0. Mesmo resultado da vitória do Atlético sobre o time do Santos.

A equipe anfitriã Palmeiras acabou derrotada pelo bom time do Vera Cruz. Final 2 a 1, para o time que carrega o nome do bairro da Zona Oeste da cidade.

O Cruzeiro goleou o Honório Lemes por 4 a 1. Fechando a rodada o clássico entre Brandão e Centenário teve cinco gols. Final vitória para o Brandão por 3 a 2.

A competição é promovida pelo Palmeiras através do desportista Aparício Ringues e coordenação técnica de Valdir Knierin.

Júlio Cesar Santos Foto: Sindicato (divulgação)