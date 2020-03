Circuito Trilha Aventura dá largada em 2020, com a tradicional Volta da Raposa

Os amantes do mountain bike estão com a agenda marcada a partir deste domingo (8), em Alegrete. Inicia o tradicional Circuito Trilha Aventura 2020.

A 1ª etapa será a famosa Volta da Raposa, a maratona de 58 km, tem um aperitivo a mais neste ano. O percurso será invertido, ao contrário do sentido tradicional feito pelos ciclistas.

Talvez o leitor se pergunte. O que muda ? A reportagem entrevistou Luciano Brasil um dos integrantes do Grupo Trilha Aventura e idealizador do circuito.

O ciclista é categórico em afirmar. “No sentido anti-horário a altimetria é bem maior”, destaca Brasil. Bom então traduzindo para o leitor, os participantes vão encontrar muitas subidas e alguns trechos sucessivas “subidinhas”, como a galera do pedal costumar falar.

A Volta da Raposa terá largada e chegada num sítio localizado a 7 km do centro da cidade na estrada dos Pinheiros. De lá os ciclistas passam pela localidade do Vasco Alves, Fazenda da Raposa (corredor), e retorna pela estrada dos Rodrigues (lagoão).

Com largada às 8h, a corrida vai oferecer duas metas volantes no masculino e feminino aos primeiros a cruzarem na entrada do Corredor da Raposa e Subida dos Rodrigues. Além da premiação nas categorias.

Um dos maiores circuitos de Mountain Bike do Sul do Estado entra em 2020 com mudanças. A competição, promovida pelo Grupo Trilha Aventura de Alegrete, vai mobilizar os ciclistas da região Fronteira Oeste e demais cidades do RS.

Neste ano houve um critério para distribuição nas categorias. A categoria elite e a Força “B”, tiveram atletas selecionados conforme desempenho em 2019, bem como adequação nas demais categorias. Destaque para a opção para atletas PNE (Portadores de Necessidades Especiais).

Foi incorporada a Categoria Elite em 2020, que será composta pelos três melhores das categorias no Masculino e Feminino de 2019. A disputa neste ano será nas categorias Júnior, Sub-30 , Master A, Master B e Elite Masculina, com critérios técnicos da comissão técnica e participam dos percursos longos. Para o percurso curto, inclui as Categorias Veterano, Força B, PNE, Feminino Elite 2020, mediante critérios técnicos e Feminino B.

A primeira novidade deste ano é que algumas das tradicionais etapas terão seu sentido invertido em relação ao ano passado. Para esta primeira etapa, os campeões de 2019 que correrem com a camisa branca do circuito, terão inscrição free na Volta da Raposa.

O Contra-Relógio, tradicional prova beneficente segue ofertando 10 pontos para os participantes, assim como o famoso Ciclotur, o passeio que desbrava o Pampa Gaúcho.

O destaque de 2020, fica por conta do Desafio Extremo. A árdua prova de 130 km está marcada para 26 de abril. Aqueles que completarem o percurso levam 10 pontos, além da premiação do “Milão” para o campeão e os outros dois melhores.

O desafio terá os percursos de 130 e 90 km, nas categorias Dupla mista, Força 1 com a Júnior e Sub-30. Já a Força 2, será integrada pela Master A e B.

Para aqueles que fazem os 90 km, Feminino Livre, Veterano acima dos 50 anos e Juvenil abaixo de 18 anos, disputam a premiação em dinheiro também.

Neste sábado (7), a expectativa que os atletas do Uruguai e cidades vizinhas cheguem na cidade para disputa da Volta da Raposa 2020. Haverá premiação em dinheiro aos vencedores na elite. As inscrições podem ser feitas no dia com uma hora de antecedência da largada no valor de R$ 45 (Quarenta e Cinco Reais). A Loja Santa Maria Bikes estará aberta no sábado recebendo os ciclistas para check-list e inscrições.

Júlio Cesar Santos Fotos: Dedé Lopes