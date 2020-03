Professor Roberlaine na primeira formatura, em Alegrete, como Reitor da Unipampa

O reitor da UNIPAMPA Prof. Roberlaine Ribeiro Jorge participou, dia 5, de sua primeira formatura no campus de Alegrete desde que assumiu a Reitoria em Bagé.

A formatura interna de 33 acadêmicos, dentre os seis cursos de graduação da Universidade, ( Elétrica, Civil, Mecânica, Agrícola Engenharia de Software e Telecon) contou com a presença de familiares e amigos que lotaram o salão de atos da UNIPAMPA.

São jovens de vários lugares que escolheram a Universidade para fazer sua graduação em um dos sete cursos oferecidos no campus de Alegrete e que no dia 5 receberam seus certificados de conclusão de curso.

O campus de Alegrete se destaca pela qualidade do ensino e atrai, via ENEM, jovens de várias partes do RS e do Brasil.

O ato foi interno e, neste dia 6, eles vão fazer a coloção de grau com toda a pompa no Clube Casino.

Vera Soares Pedroso