Cliente tem lançado duas vezes o mesmo pagamento no seu cartão

Mulher denuncia estabelecimento comercial depois de ser ameaçada por funcionários de ser processada por questionar valor que considerava indevido em seu cartão de crédito.

Conforme informações da ocorrência, a vítima disse que solicitou a compra de um lanche em estabelecimento na região central. O valor da compra através do Delivery, foi de 57 reais. O problema ocorreu que, no dia seguinte, a mulher foi notificada que novamente teria sido realizada uma transação no mesmo valor, na mesma empresa com o cartão que havia pago a encomenda do dia anterior.

Ao ir até o endereço e questionar sobre o ocorrido, a vítima declarou aos policiais que foi recebida por duas pessoas, uma mulher e um homem e, que teria se surpreendido ao ser questionada sobre seus dados pois o responsável pela empresa iria processá-la pelo comunicado.

Desta forma, a vítima não forneceu os dados pessoais, cancelou o cartão e decidiu registrar um boletim de ocorrência para representar criminalmente contra o acusado se for identificada a autoria.