Igreja Matriz, um autêntico cartão de Natal

Um dos cartões postais de Alegrete, a centenária Igreja Matriz está com uma iluminação especial para comemorar esta data significativa para a população alegretense, as festas de final de ano que estão com uma outra “roupagem”, neste final de ano com a pandemia sob controle no Município.

O Grupo Ritt, como tradicionalmente faz, há mais de três anos, iluminou a ponte Férrea em razão do Natal e as festas de final de ano. Contudo, esse ano, inovou e também proporcionou à população uma iluminação belíssima na Igreja Matriz e em uma grua que fica em um empreendimento da construtora chamado Évora, na região central.

Quem circula pelo centro da pode contemplar os tons natalinos do templo da Matriz. Um jogo de luzes criando todo o simbolismo para a comunidade que está convidada a fazer o registro e reproduzir nas redes sociais marando a RItt Empreendimentos.

Na noite de sexta-feira(17), também ocorreu a Cantata de Natal da Associação Coral Alegrete, no templo da Igreja Matriz. Todo valor arrecadado será revertido em favor da campanha que deverá ser lançada nos próximos dias para a restauração do telhado da Igreja. Foi mais uma belíssima audição do Coral com selecionado repertório. Para o Padre Pedro Navarro, uma noite de muita emoção e de gratidão.

A Igreja Matriz há 102 anos faz parte da história de Alegrete. Uma importante construção presente na memória individual e coletiva, assim como, na identidade cultural alegretense.

Em estilo gótico, que significa elevar para Deus, a paróquia possui enorme riqueza de detalhes em sua construção e ornamentação, que proporcionam uma unidade harmoniosa, elegante e majestosa. Em seu interior, diversos trabalhos manuais em aço e madeira que, atualmente, são muito difíceis de encontrar quem os faça e que são verdadeiras obras de arte.

O templo, com o seu valor histórico, artístico, de identidade cultural e que está na memória individual e coletiva dos habitantes de Alegrete, tem a Lei de Tombamento do Conjunto da Igreja Matriz instituída desde 2019. Os bens a que se referem a lei de tombamento são: o templo principal, o salão paroquial e a casa paroquial, edificações que possuem grande relevância para a cidade.