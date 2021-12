Frente do Agronegócio confirma que manutenção das estradas passou à Secretaria de Agricultura.

Uma pauta que sempre está em debate entre os produtores rurais é a manutenção da vasta área de estradas de chão do interior de Alegrete. A Associação dos Arrozeiros é a entidade que está sempre cobrando melhores condições das estradas.

Para isso, foi criada na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e das Cadeias Produtivas do Setor Produtivo.

E na última sessão desse ano, no dia 13, foi aprovado o projeto de Lei em que passa para Secretaria de Agricultura a responsabilidade de manutenção das estradas. A informação é do presidente da Frente, vereador Itamar Rodriguez.

-São mais de 4 mil km que precisam de constante manutenção, porque a realidade das safras e variedades de produtos exigem estradas em melhores condições, lembrou o vereador.

O Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, comentou que para a SAP realizar este trabalho vai passar a receber 50% de ITR , parte das máquinas e de pessoal. E um valor do orçamento que será destinado à Secretaria de Agricultura que terá em 2002 a incumbência de realizar mais este trabalho.

– As estradas são as vias de escoamento de toda a nossa produção, com safras o ano todo, ainda mais agora que Alegrete se abre como nova fronteira agrícola do RS com o avanço da soja, destacou o Secretário Gindri.