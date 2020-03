Clientes do Banco do Brasil, de Alegrete, tem dificuldades de entrar na agência nesta quinta- feira

Na manhã deste dia 19, clientes do Banco do Brasil de Alegrete se mostraram bastante preocupados. Uma grande quantidade de pessoas na sala de autoatendimento à espera para entrar para dentro das dependências da agência.

Diante da situação em que se pede que as pessoas não se aglomerem, fiquem em casa, essa situação se torna preocupante.

Dentro da agência, um integrante do Sindicato Bancários de Alegrete estava conversando com os servidores do Banco dizendo que à Federação dos Bancos enviou um oficio ao Governador do RS, solicitando o possível fechamento das agências, para evitar aglomeração de gente e preservar a saúde das pessoas até passar esta situação.

Cláudia Casarotto, presidente do Sindicato, diz que a partir deste dia 19 a orientação é para que as agências trabalhem com contenção atendendo aos poucos aos clientes.

-Todos temos que colaborar, a situação é delicada e preocupante, destacou.