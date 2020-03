Piloto alegretense acelera forte no Racha Appasc e fica entre os melhores

A cidade de Alegrete foi bem representada no 1º Racha da Associação dos Pilotos e Preparadores de Automobilismo de Santa Cruz do Sul (Appasc), realizado no último final de semana no autódromo internacional de Santa Cruz do Sul.

A equipe da Garagem Motors fez uma boa apresentação no racha que reuniu dezenas de pilotos em várias categorias. Uma estreia do carro alegretense no preep deixou a equipe confiante para a temporada 2020.

A prova NO PREP 200, é uma competição de arrancada “NO-PREP” (sem tratamento de pista) com metragem de 201 metros, na qual os carros se dividem em no máximo cinco categorias.

“Fizemos algumas alterações no carro e fomos para Santa Cruz, onde conseguimos um ótimo resultado. Estamos motivados”, comentou Bruno Jardim, integrante da equipe.

No racha em Santa Cruz do Sul, a Garagem Motors enfrentou um desafio, por se tratar de um evento pré-campeonato, aonde várias equipe foram em busca do melhor acerto dos carros. O Gol #77, pilotado por Pablo Santos superou todas expectativas. O trabalho da equipe contribuiu com o acerto de pista e a experiência do piloto alegretense.

O Gol #77, recebia cuidados da Columbia, e agora neste ano vai receber cuidados específicos da equipe alegretense nesta temporada 2020, no campeonato Preep 200.

“Competimos com as melhores equipes da atualidade, e isso nos fortalece ainda mais”, comemorou o piloto da Garagem Motors.

No racha, o alegretense se classificou para grande final. Com pneus slicks, o Gol #77, atingiu o tempo de 6,5. Foi o melhor tempo entre os carros com pneus pequeno (24.5/8). Na pista de 201 metros, o gol alegretense atingiu 173 km/h.

Santos disputou a final contra um dos melhores carros da atualidade da arrancada e acabou perdendo a disputa sem andar. Acabou desclassificado pela demora de mais de sete segundos para alinhar o carro.

“A equipe vai trabalhar para consertar alguns detalhes que não deram certo no carro. Vamos baixar mais esse ótimo tempo”, comentou Pablo.

O 1º Campeonato Preep 200, terá etapas em Santa Cruz do Sul, Guaporé e a última no autódromo de Tarumã com pontuação aos melhores pilotos do RS.

No dia 1º de maio inicia a batalha já com a confirmação da Garagem Motors com o carro Gol #77, na competição com pneus pequenos (slick 24,5/8). “O Bruno fez um ótimo trabalho no acerto do carro. Isso nos deixa com muitas esperanças para o campeonato. Não adianta ter 980cv no motor e não conseguir por no chão o carro”, explicou Pablo.

A Oficina Garagem Motors, conta com os apoiadores A Granel produtos naturais, Agropecuária Marmota, Sucatão do Alemão, Limpacar lavagem e Play Parts para acelerar na temporada 2020.

Júlio Cesar Santos Fotos: Arrancada.com e reprodução