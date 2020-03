Clubes da categoria livre em disputa acirrada no Torneio do Palmeiras

A disputa no Torneio do Palmeiras na categoria livre segue acirrada. No último final de semana foi realizada a 4ª rodada com cinco jogos.

Com partidas de chave contra chave, a competição já adiantou alguns clubes classificados para a próxima fase. Dos dez times divididos em duas chaves de cinco, apenas um de cada grupo dá adeus na próxima e última rodada da fase classificatória.

Na “A”, o Brandão foi a 10 pontos após boa vitória sobre o River Plate por 1 a 0. Já na “B”, a liderança é do Vera Cruz, empatou com o Santos em 0 a 0, e com seis pontos já garantiu vaga na próxima fase.

O anfitrião Palmeiras fez o dever de casa e aplicou 3 a 1 em cima do co-irmão Honório Lemes. Em boa fase o Cruzeiro passou pelo Centenário, 2 a 0. Com bom aproveitamento o rubronegro do bairro Macedo venceu mais uma. Fez 2 a 1 no Atlético do bairro Santo Antônio.

Faltando a última rodada da fase classificatória a classificação é a seguinte:

A – Brandão 10/ Sindicato 10/ Cruzeiro 7/ Palmeiras 7/ Santos 5

B – Vera Cruz 6/ River 4/ Atlético 4/ Centenário 1/ Honório Lemes 0

Última rodada:

15h:

No Palmeiras – Sindicato x Centenário

No Honório Lemes – Palmeiras x Atlético

16h30min.

No Palmeiras – Santos x River Plate

No Honório – Brandão x Honório Lemes

No Estrelão – Cruzeiro x Vera Cruz

Júlio Cesar Santos Foto: Valdir Knierin