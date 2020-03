Comunidade da Vila Isabel adere ao Projeto Civismo no Bairro em Alegrete

No último dia sábado (29), de fevereiro de 2020, o projeto Civismo no Bairro entrou em ação em Alegrete.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviara dele” Provérbios 22.6, foi através do provérbio 22.6 que o mentor do projeto e idealizador Adão Roberto deu as boas vindas a comunidade da Vila Isabel que foi pioneira em implantar o evento na comunidade alegretense.

Presença de autoridades municipais deram vida longa a atividade que foi bem aceita já em sua primeira realização nos bairros do município.

As atividades foram realizadas no bairro Vila Isabel em parceria do Grupo Honório Lemes, Associação de Moradores e Corpo de Bombeiros, coordenadas pelo sargento Adão Roberto.

O evento que iniciou durante a semana passada, contou com a iniciativa da comunidade liderada pelo vice- presidente do bairro Anderson Luis Ferreira Hipólito, em um mutirão para a limpeza e organização do local. A secretaria de educação esportes cultura e lazer Márcia Dorneles, prestigiou e participou da ação.

A prefeitura, através da secretaria de infra ajudou na melhoria da estrutura, especialmente serviços de de bueiros da comunidade. A presidência do Bairro através da líder comunitária Cristiane Londero, ofertou lanches para as crianças e moradores que prestigiaram o projeto. Voluntários do Grupo Honório Lemes coordenaram oficinas com as crianças como hasteamento da bandeira nacional, canto do hino nacional, lanche e dinâmicas de civismo.

O lançamento do projeto já antecipou o sucesso do evento que pode ganhar visita em outros bairros de Alegrete. O Projeto Civismo no Bairro será realizado periodicamente nos bairros conforme agendamento. A sede do Grupo Honório Lemes que funciona no anexo da AABB com atividades aos sábados das 14 hs às 17h, é o local para maiores informações ou através do telefone (55) 999566385 com Sgt Adão Roberto.

Júlio Cesar Santos Fotos: Adão Roberto