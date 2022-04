Colégio Divino Coração realizou carreata da Paz em Alegrete

Share on Email

O Colégio Divino Coração realizou, na manhã do último sábado (26), a Carreata da Paz. O evento, que teve sua concentração em frente ao colégio, reuniu a comunidade escolar em torno de um objetivo: incentivo a promoção da paz e da fraternidade.

A carreata, organizada pela Pastoral escolar, professores e estudantes, percorreu ruas do centro de Alegrete e contou com a presença da Equipe diretiva, Irmãs da Associação Congregação de Santa Catarina, professores, alunos e suas famílias, distribuídos em dezenas de veículos entre carros, motos e bicicletas.

A dispersão da carreata ocorreu no Parque dos Patinhos, onde foi feita uma oração pelo fim dos conflitos no mundo e pela paz em nosso país. Ao final do evento, o Pe. Pedro Navarro abençoou os presentes.

O Colégio Divino Coração agradece a grande presença de toda comunidade escolar.