Friends apresenta show nacional com Kamisa 10 em Alegrete dia 16

“Pagodeiros na capital do sertanejo”, é assim que Ângelo, Erlon e Pitchula definem o Kamisa10. Criado em 2014 na região norte de Goiânia, o grupo de pagode é o encontro de musicistas multi talentosos que se completam em cima do palco.

Sucesso por onde passam, o Kamisa 10 se apresenta em Alegrete no próximo dia 16 de abril. O grupo que é destaque nacional aterrisa em Alegrete no próximo sábado (16), no Clube Sete de Setembro, num show ao ar livre.

A noite ainda terá animação do Pura Curtição, Grupo A+e DJ Cruzze. Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 37 milhões de visualizações no YouTube, o Kamisa 10 tem como principal hit a música “Você Me Usava” que traz o desabafo de um apaixonado que “jurava que era amor, mas era só desejo”.

O show em Alegrete promete outros sucessos autorais, além de clássicos do samba e pagode. Prestes a gravar um DVD, o grupo tem investido em parcerias com sertanejos que trouxeram ainda mais evidência nacional. Canções sertanejas em estilo pagode tem agradado o público que é fã do Kamisa 10.

Show em Alegrete terá casa cheia

Com camarotes esgotados, ainda restam poucos ingressos para os setores Vip (R$60) e Pista (R$40). Um plantão de vendas nos dias 12, 13, 14 e 15 no Friends Bar das 18hs até às 21hs. A Loja Gang é outro ponto de vendas de ingressos.

Para o show em Alegrete já estão confirmadas excursões das cidades de Santa Maria, Caçapava do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Quaraí.

Fotos: Reprodução Facebook