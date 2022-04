Coletivo inicia campanha do tênisMulticultural

Já pensando nos dias mais frios que estão por vir, com a chegada do inverno e dias gelados que acontecem já a partir deste mês de abril, o coletivo Multicultural em parceria com Espaço Natureza organiza com campanha do tênis.

Todas as pessoas que puderem doar tênis infantil busque o Coletivo ou os locais que estão recebendo as doações, levem os que não estão sendo usados, porque com certeza alguém vai fazer bom uso, consideram os organizadores da campanha.

O tênis é um calçado que, praticamente, todos usam por ser confortável e mais quentinho nos dias mais úmidos e frios que fazem em Alegrete.

As doações podem ser feitas no SESC e Casa do Eletricista (na Andradas), Coletivo Multicultural na Rua Maximiliano Marinho. Ou pelo pix 06907483000199.