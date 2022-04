O desfecho poderia ter sido trágico

Share on Email

Funcionários da Prefeitura Municipal de Alegrete, evitaram uma possível tragédia na região central da cidade, numa das vias de mais movimento, a Rua das Andradas.

Na última semana, mais precisamente na sexta-feira, uma equipe da iluminação da Prefeitura passava pelo Centro, em direção uma demanda, quando se deparou com um fio, energizado, sobre a calçada.

Luiz Euclides, disse para a reportagem que, acredita ter sido em razão de algum caminhão que tenha passado e rebentado o fio. Contudo, eles não podem afirmar, pois quando a equipe estava passando e percebeu que não se tratava de fios de telefone, imediatamente, o isolou para evitar uma tragédia.

“As pessoas estão acostumadas com fios de telefone e, muitas não sabem identificar, portanto, o fio iria ficar na calçada onde muitos transeuntes estavam passando desatentos, qualquer contato poderia ser até mesmo fatal. Era um ramal da RGE, mesmo assim, não deixamos de isolar o fio”- destacou.

Conforme os funcionários, muitas vezes as pessoas estão desatentas e colocam a mão para tirar o fio do caminho ou podem pisar, de qualquer forma, uma fatalidade estava iminente, por essa razão sempre é muito importante o cuidado e, na dúvida, jamais tocar no fio sem ter o devido conhecimento, esclareceu.

Na sequência, a RGE foi acionada e a energia desligada, assim como, ocorreu o trabalho para conserto do fio.