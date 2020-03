Coletivo Multicultural confirma programação de oficinas para o primeiro trimestre

Com uma farta e recheada programação cultural o Ponto de Cultura Coletivo Multicultural de Alegrete entrou março com uma agenda lotada de oficinas.

No dia 29 de fevereiro, foi a largada das oficinas bimestrais. Na oportunidade, Dieison Fantineli, ministrou uma Oficina de Xadrez para iniciantes. Sucesso total com um público de crianças, jovens e adultos prestigiaram o evento.

Já o mês de março apresenta uma série de atividades que iniciam já no próximo sábado (7).

Confira abaixo a programação:

7/3 – Sábado

Oficina de Danças Africanas

Ministrante: Claudemir Nery

Hora: 16h

…

9/3 – Segunda

Segundas Poéticas – Homenagem a poetas contemporâneas

Apresentação musical: Amanda M. Melo, Isadora Lescano e Pamela Moura

Hora: 19h

Realização: Clube de Leitura Leia Mulheres; Sesc; Agência Fábula, Coletivo Multicultural.

…..

14/3 – Sábado

Oficina de teatro para crianças

Ministrante: Tatiane Quintana

Hora: 16h

Intervenção Cênica “Vivas”

Local: Praça Getúlio Vargas

Hora: 18h

Realização: Coletivo Multicultural, Espaço Iraímas e [email protected]

Lançamento do livro “Batalha de Confete”

Escritor: Guilherme Passamani

Hora: 19h

…

21/3 – Sábado

Oficina de desenho

Ministrante: Bolivar Marini

Hora: 16h

…

28/3 – Sábado

Oficina de Fanzine

Ministrantes: Pamela Moura e Isadora Lescano

Hora: 16h

Encontro da Sociedade Literária Rui Neves

Hora: 19h

O Ponto de Cultura Coletivo Multicultural de Alegrete está localizado na rua Barros Cassal, 2160. As inscrições são pelo telefone 999230571 ou [email protected]

O Coletivo sobrevive com ajuda de voluntários e para manter sua sede em funcionamento, conta com o apoio das seguintes instituições e colaboradores: Pampa Óptica e Relojoaria, Caal, Sotrin Construtora, 23 Pub Bar, Caal Centro Comercial, Master Som e Luz, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi, a louca das camisetas, Casa Rezende, Maria do Horto Salbego, Paulo Antônio Berquó Farias, Lenira Berquó, Sebastião Fialho Guedes, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Leonel Alves Von Dentz de Farias, Virgínia do Rosário, Roberlaine Ribeiro Jorge e Vagner Souza.

Júlio Cesar Santos Fotos: Paulo Amaral