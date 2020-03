Congresso técnico define início do citadino de futsal em duas divisões e 20 times

O Citadino de Futsal 2020 inicia no próximo dia 27 e com novidades.

Uma quadra nos padrões e medidas oficiais. A Arena Esporte e Lazer será o novo palco do futsal alegretense. Em uma elogiada parceria, o novo espaço vai comportar os jogos do citadino. Outra novidade que a partir desta edição a competição terá um aplicativo desenvolvido pela DevPampa, fornecendo todos os detalhes dos jogos, classificação e informações do certame.

No último dia 28, foi realizado o congresso técnico no Sesc Alegrete, parceiro do evento promovido em conjunto com a prefeitura.

Dirigentes e representantes das 20 equipes estiveram presente no encontro que definiu o chaveamento e critérios técnicos para a competição.

As inscrições da Terceira Divisão, estão abertas e se encerra no próximo dia 10. Com as partidas confirmadas para o ginásio Arena Esporte e Lazer, serão dois jogos por rodada, segundas e sextas, às 20 horas, com ingressos populares ao preço único de R$ 3,00 (Três Reais).

No dia 27, AABB atual campeã na “A”, mede forças com os Galáticos, vencedores da B em 2019. O jogo de fundo será entre Real Tchê e Cidade Alta, abrindo a disputa na segundona 2020.

De acordo com o sorteio realizado as chaves ficaram assim constituídas:

Primeira Divisão:

Chave A

AABB

Ser Atlas A

AGN

União Society

Celtic Chave B

Velha União

Garupa

Lazio

Center Fhotos

Galáticos Segunda Divisão: Chave A

Cidade Alta

Deportivo La Portera

Toquidon

Resenhistas

SE Real Chave B

Real Tche

Associação Flamengo Futsal

Palestino

Barsemlona

Fortaleza Júlio Cesar Santos Fotos: Roger Severo e Arena Esporte e Lazer