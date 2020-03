PRF prende uruguaio armado na BR 290

Na noite desta quarta-feira (04), na BR 290, em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um uruguaio que dirigia um carro brasileiro portando ilegalmente uma espingarda.

Agentes da PRF realizavam o policiamento quando abordaram um Kadett com placas de Quaraí. No interior do veículo, os policiais visualizaram uma espingarda calibre 22. Além da arma, foram encontradas munições e roupas camufladas.