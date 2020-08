Coletivo Multicultural promove live sobre a história do rock em Alegrete

Compartilhe









18 Shares

A sexta live do Projeto Coletivo Multicultural Online abordará a história do Rock em Alegrete. O projeto, realizado em parceria com o Programa de Extensão Tramas (Unipampa), terá como convidados os professores e músicos, Thiago Simon e Willy Vieira, com mediação do professor Kauê Sitó. A transmissão será na Página do Coletivo Multicultural de Alegrete, no Facebook.

Momentos importantes do rock na cidade, bem como bandas e músicos que fizeram essa história serão abordados na live, além do FAC – Festival Alegretense da Canção e outros momentos importantes.

Confira as empresas e pessoas que apoiam o Coletivo Multicultural:

Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi – a louca das camisetas, Casa Rezende, Paulo Antônio Berquó Farias, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina GraeffWernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Blend – Massoterapia e Depilação, Imobiliária Alegrete, Rosane Grisa, Confraria da Praça Nova, Espaço Recriar.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução