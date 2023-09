Coletivo Multicultural promove Oficina de Contação de Histórias em Alegrete

O Coletivo Multicultural de Alegrete, um espaço dedicado à promoção da cultura e da arte na cidade, preparou uma série de oficinas gratuitas e abertas ao público para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

As oficinas abrangem diversas áreas, como teatro, literatura, cinema, contação de histórias, origami e xadrez, e são ministradas por profissionais e voluntários que compartilham seus conhecimentos e experiências com a comunidade. Algumas delas serão sequenciais, estendendo-se até o final de 2023.

Nos dias 15 e 22/9, às 19h, acontecerá a Oficina de Contação de Histórias (Técnicas e Dinâmicas), para professores/as, estudantes, acadêmicos/as e demais interessados. A atividade é gratuita e acontecerá na Biblioteca Pública Mário Quintana, parceria da ação. As oficinas serão ministradas por Ana Lúcia Vargas e Tatiane Quintana, profissionais com vasta experiência na área. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo whats: 55 996897499.

Confira as demais atividades de setembro no cronograma abaixo:

16/09 – Sábado

Oficina de Origami (maiores de 10 anos)

Ministrante: Julia Protti da Silva

23/09 Sábado

19h – Projeto “Som da Leitura” – Livro: “O avesso da pele” – Escritor : Jeferson Tenório

Mediação: Kauê Sitó

27/09 Quarta-feira

19h – Cinema e Literatura: Noite Poética Edição Especial – Curso Letras da Unipampa e Coletivo Multicultural –

Organização: Cátia Machado e Gracielle Serpa

30/09 Sábado

15h – Oficina de Teatro para crianças (07 a 12 anos)

Ministrante: Profª. Tatiane Quintana

16h30 – Clube de Xadrez

Algumas oficinas ainda estão com os dias e horários dependendo de confirmação, porém na página do Coletivo Multicultural haverá confirmação por meio de publicação. Basta acessar: https://www.facebook.com/groups/265989573540377/?ref=share&mibextid=NSMWBT para manter-se atualizado sobre a programação. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no link: https://forms.gle/LPEX1kFvZsw99Jzc9

O Coletivo Multicultural de Alegrete está localizado na Rua Maximino Marinho, 270, diagonal ao posto de saúde da Vera Cruz. Apoiam as ações do Coletivo: Óptica Pampa, Caal Centro Comercial, Caal, 23 Pub Bar, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graef Werns, Gilmar Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Izolan Calçados, Paula Patrícia, Newton Santos, Fernando Miranda, Rosane Grisa, Jader Mayer e Master Sonorizações.

Fotos: reprodução