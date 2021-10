Um adeus cedo demais; Guilherme, de 16 anos, morreu quando jogava basquete

Um menino doce, carinhoso, que estava sempre feliz e amava o esporte – assim, muitos definem o adolescente Guilherme Oliveira Marotz. A morte prematura do jovem de 16 anos abalou a todos que o conheciam. Amigos, colegas, ex-colegas, professores e ex-professores, além do grupo de ciclismo que atualmente ele participava de algumas atividades, Trilha Aventura.

Aos 16 anos, Guilherme estava jogando basquete quando sentiu-se mal e teve uma parada cardiorrespiratória. Ele não resistiu e faleceu na noite de ontem. Filho único, ele deixa os pais Joni Marotz e Patricia Oliveira.

Atualmente, Guilherme estava cursando Técnico Agrícola no IFFar. O adolescente também foi aluno no Colégio Divino Coração. Os integrantes do Trilha Aventura, ficaram consternados com a notícia, pois alguns destacam que o incentivaram muito para seguir realizando o esporte – Ele era parceiro do pedal – acrescentam.

Nas redes sociais, são incontáveis mensagens que buscam levar um pouco de alento para dor dos pais, familiares e amigos. A morte do adolescente causou uma grande comoção. “Estamos em pedaços” – falou uma prima de Guilherme.

Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, as pessoas nunca estão preparadas para perder alguém. Ainda mais quando a ordem natural da vida parece se inverter. A morte de um filho é geralmente descrita como um dos acontecimentos mais dolorosos da vida de alguém. O sofrimento vivido pelos pais, independentemente da idade do seu filho é dilacerante. Se comparado à dor sentida pela morte de uma outra pessoa da família, é extraordinariamente intenso.

As últimas homenagens a Guilherme estão acontecendo na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho – perto do cemitério. O sepultamento está previsto para às 17h deste sábado(2).