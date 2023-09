Rotativo supera R$ 64 mil em julho e repassa mais de 10 mil ao Fundo Municipal de Trânsito

O mês de julho deste ano gerou uma receita bruta de R$ 64.174,95 a empresa BR Parking que explora o estacionamento rotativo, a chamada área azul nas principais ruas centrais do município. Conforme o relatório de prestação de contas de outorga no site de transparência do município é possível ver os valores comercializados em julho.

Com o montante do valor arrecadado, um percentual é destinado ao Fundo Municipal de Trânsito que referente a julho recebeu no último dia 21 de agosto o total de R$ 10.803,18. Com 970 vagas ativas no município, o rotativo comercializou R$ 53.708,65 em tickets e mais R$ 10.460,30 em infrações aplicadas. Os valores recebidos em multas quase quita o valor de repasse ao município.

Segundo mostra o relatório só no dia 25 de julho, a arrecadação alcançou R$ 2.722,80 consolidando o dia de maior vendas. Já o menor foi registrado no dia 12, quando fechou em R$ 1.887,20. Se contabilizar as multas diárias, o dia de maior arrecadação passa ser em 26, quando foi contabilizado R$ 3.626,00 só em infrações o montante chegou a R$ 611,70. O primeiro sábado de julho foi comercializado a quantia de R$ 466,50 em tickets.

O secretário de segurança pública, mobilidade e cidadania Daniel Rosso, explica que esses recursos são utilizados para a compra de tintas, material, placas, tachões e outras demandas voltadas para o trânsito municipal.

“Todas essas ações da sinalização viária que a gente vê aí nas vias, manutenção e criação, são viabilizadas com esse dinheiro”, destaca Rosso. O titular da pasta reitera que a sinalização é reforçada e criada por uma equipe de servidores que diariamente desenvolve as demandas no trânsito da cidade.