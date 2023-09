Festejos Farroupilhas já escolheram peões e prendas mais bem pilchados; veja os resultados

No domingo(10), a Praça Getúlio Vargas foi palco de eventos relacionados aos Festejos Farroupilhas, que contaram com a presença do Coordenador Cléo Trindade, membros da Comissão dos Festejos e diversas autoridades. Durante a manhã, ocorreu a seleção dos peões e prendas mais bem pilchados a cavalo.

Os resultados dessa seleção, que se desenrolou na Praça Getúlio Vargas, como parte dos Festejos Farroupilhas, estão categorizados da seguinte forma:

Categoria Prenda Mirim 1º lugar – Maria Marta Messa Machado – DTG Juventude; 2º lugar – Antônia Moreira Nunes – GT Namir Giovane Antunes; 3º lugar – Maria Eduarda Kumpper – GT Igiquiqua.

Categoria Piá 1º lugar – Pedro Soares Boaventura – GT Reponte de Laçadores; 2º lugar – Yuri Leães Brandolt – PQT Dona Luiza.

Categoria Guri 1º lugar – Manoel Moraes Noronha – GT Namir Giovane Antunes; 2º lugar – Giancarlo Almeida – GT Igiquiqua; 3º lugar – Cauã Xavier Pereira – CTG Oswaldo Aranha

Categoria Prenda Juvenil 1º lugar – Mariana dos Santos Dias – D.T.G Emílio Zuñeda 2º lugar – Antonella Quintana – G.T Igiquiqua.

Categoria Prenda Adulta 1º lugar – Thainá Marques Marquezan – G.T Namir Giovane Antunes; 2º lugar – Arlete Rhodes de Almeida – P.Q.T Filhos do Cerro; 3º lugar – Sindi Caroline Machado da Silva – PQT Filhos do Cerro.

Categoria Peão 1º lugar – Deivid Ferreira dos Santos – G.L – Mãe Campeira; 2º lugar – Luiz Cipriano Teixeira Rodrigues – PQT Presilha da Amizade; 3º lugar – Luander dos Anjos Maidana – C.T.G Honório Lemes.

Categoria Veterano José Bonassa da Silveira – G.T Namir Giovane Antunes Fátima e Denys D’Avila Pereira – G.T Reponte de Laçadores.

Além disso, no domingo (10), houve a realização da última mateada antes da chegada da Chama Crioula, com uma boa participação do público. Durante o evento, também ocorreu uma campanha de doações em apoio às vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul, no âmbito da campanha “Baita Ajuda Vale do Taquari” e para as famílias em Alegrete.

A mateada contou com a participação da Rádio Tchê (Cidade em Festa), e uma tenda do 6º RCB esteve montada na Praça desde sábado para receber doações. Entre as contribuições recebidas, destaca-se a Associação dos Arrozeiros, que estava arrecadando desde a última quinta-feira. Nesta segunda-feira, acontece a distribuição da centelha no Marco das Três Divisas.